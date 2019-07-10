Ни слова о Донбассе: в сети заявили о новом игноре Украины в ЕС

На Всемирной конференции свободы СМИ, которую проводят правительства Великобритании и Канады в Лондоне 10-11 июля, не упоминалась Украина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

"Если я сначала думала, что это какое-то недоразумение и вот-вот кто-то из спикеров вспомнит о войне в Украине и ситуацию со свободой слова в оккупированном Крыму и на Донбассе, то к концу первого дня стало окончательно ясно, что это официальная позиция организаторов. Ни слова об Украине. Мексика, Мьянма, Гана, Вьетнам - сколько угодно. Об оккупированных Россией территории фактически ни слова", - отметила она.

По словам Решетиловой, не вспоминают и о Грузии.

Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Киеве прошел саммит Украина - Европейский союз: по результатам встречи было подписано несколько соглашений, которые предусматривают выделение помощи на общую сумму около 177 миллионов евро.

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