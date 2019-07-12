Какой будет погода на Петра и Павла: актуальный прогноз

В пятницу, 12 июля, на церковный праздник Петра и Павла в Украине немного потеплеет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"И хотя пока речь не идет о +30, однако после нынешних +17...+24 градусов завтра ожидается +20...+26 градусов. А это уже что-то", - отметила синоптик.

Самой теплой погода 12 июля будет в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Однако ночь в Украине еще будет холодной, +8...+13 градусов (на юге - теплее).

Дожди в пятницу наиболее вероятные на Западе, Севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На значительной части территории Центра, Юга и Востока - без существенных осадков.

В Киеве на Петра и Павла - локальные дожди, немного потеплеет, днем ожидается около +23 градусов.

"В выходные будет теплее, но все равно остается вероятность локальный дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит", - написала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вернется жаркая летняя погода.