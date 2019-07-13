Карпаты внезапно засыпало снегом: опубликовано яркое видео

В пятницу, 12 июля, южные Карпаты, которые находятся на территории республики Румыния, засыпало снегом.

Видео опубликовал ресурс Mukachevo.net.

Так, горы Карпат оказались под слоем снега посреди лета, которого выпало несколько сантиметров. На ролике видно, что там прошли сильные осадки, ведь под белым "покрывалам" стоят деревья и дома.

Отметим, что для Карпатских гор это не является аномалией, но все же снег летом там выпадает не часто.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области 24 июня. В интернете это вызвало бурю эмоций, однако многие пользователи сети усомнились в правдивости ролика.



