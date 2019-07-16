ГПУ вызвала Портнова на допрос по убийствам на Майдане, тот ответил

Бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова вызвали на допрос в прокуратуру.

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г. Киев, улица Коновальца, 36-в, кв. 50, в соответствии с требованиями ст 133, 135 Вам необходимо явиться 19 июля 2019 в 11 час. 00 мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Портнов, в свою очередь, не стал молчать и прокомментировал вызов на допрос в Telegram.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину юрист Андрей Портнов, который занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах.