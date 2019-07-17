Назначен новый глава полиции Киевщины: что о нем известно, фото и декларация

В среду, 17 июля, глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя полиции Киевской области, Андрея Небитова.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, решение о назначении нового руководителя полиции области было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

"Так, по результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.

Андрей Небитов ранее работал заместителем начальника областного управления полиции. Из декларации, поданной им за 2018 год, можно узнать, что у жены нового главы полиции Киевской области есть квартира в Донецке, а у него самого – в Киеве. Кроме того, Андрей Небитов также задекларировал 21 тысячу долларов в виде наличных средств. Детальнее изучить декларацию можно здесь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна главой Киевской областной государственной администрации.