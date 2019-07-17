Телемост Украина - Грузия: онлайн видео трансляция

17 июля состоится телемост Украина - Грузия между украинским "24 каналом" и грузинским телеканалом "Рустави-2", в эфире которого недавно матом высказались в адрес президента РФ Владимира Путина.

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Начало телемоста запланировано на 19:00 по киевскому времени на "24 канале".

Организаторы заявили, что трансляция продлится два часа.

Отметим, что общение грузинской и украинской сторон в прямом эфире станет ответом на предложенный Россией телемост с телеканалом NewsOne, в эфире которого должны были выступить российские политики, деятели культуры и обычные граждане. К слову, свой телемост Россия провела, однако Украина к нему никакого отношения не имела. 12 июля на телеканале "Россия 1" показали программу "Надо поговорить". С украинской стороны по Skype-связи включались украинский продюсер Юрий Фалеса, участники юмористического дуэта "Кролики" Владимир Моисеенко и Владимир Данилец и руководитель Киевского драматургического театра "Браво" Любовь Титаренко.

Что касается телеканала NewsOne, то в отношении него уже ведется расследование за попытку провести такой телемост.

В афише к предстоящему телемосту говорится, что украинцы и грузины в прямом эфире посоветуются, как противостоять агрессивной политике президента России Владимира Путина.

12:27 - "24 канал" опубликовал проморолик к предстоящему событию.

11:30 - Уже появилась реакция топ-пропагандистов Кремля на анонсируемый телемост.