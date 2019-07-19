Что происходит на Керченском мосту: оккупанты похвастались свежими фото

Оккупанты продолжают строительство Керченского моста, на котором 18 июля установили финальные звенья рельсов на втором пути по направлению к полуострову.

Как сообщает крымская пресса, на первом пути стыковку завершили в июне.

Всего здесь установлены почти 5 тысяч тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал.

Оккупанты отмечают, что на мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ.

Каждые сутки на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

Напомним, что автодорожная часть моста работает в штатном режиме. По данным оккупационных властей, за 14 месяцев после открытия моста через Керченский пролив проехало более 5 миллионов машин.

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