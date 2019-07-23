Обещали убить: силовики Путина, бежавшие в Украину, сделали громкое заявление

Сотрудники силовых структур РФ Никита Моргунов и Семен Фищук рассказали о причине своего бегства в Украину.

Об этом сообщает ресурс atn.ua.

Мужчины поделились, что их история началась с того, как они с напарником задержали двух подозрительных мужчин возле одной из аптек российского города. Один из задержанных оказался активистом общественной организации, которая якобы ведет антинаркотическое движение в России. Ранее судимый мужчина, по словам Моргунова, был задержан на закладке и при задержании оказывал неповиновение полицейским.

"В отделе полиции Карапетян начал угрожать нам, то, что он член общественной организации - эта организация занимается, ну, по сути, вымогательством денежных средств с аптек, предложил нам его отпустить или у нас будут проблемы, ну мы, естественно, ему не поверили, ну если б даже и поверили, ничего бы не изменилось", - рассказал Моргунов.

Он добавил, что неприятности они получили - задержанный написал заявление о якобы избиении его сотрудниками полиции. Российские СМИ подхватили новость и начали, по словам мужчин, поливать их грязью, и даже несмотря на то, что Следственный комитет в ходе проверки и допроса свидетелей выяснил, что задержанный действительно сопротивлялся - давление на полицейских началось уже на уровне власти.

"Дмитрий Носов (российский политик - ред.) обратился непосредственно к Министру МВД Колокольцеву, преподнес ему в выгодном свете, после чего, скажем так, нам объяснили, ну наше руководство нам объяснило, что у нас большие проблемы. Было возбуждено одно фактово-уголовное дело после чего нам пояснили, что вы будете по нему допрошены и арестованы, то есть сразу перейдете в разряд подозреваемых", - подчеркнул силовик.

Отмечают, что после пересечения украинской границы и обращения о политическом убежище в России было возбуждено еще несколько уголовных дел против Моргунова и Фищука, кроме того, в интернете началась жесткая травля и даже угрозы физической расправы над семьями полицейских, оставшихся на территории России.

"Угрозы поступают везде в средствах массовой информации, в интернете, на личной страничке, постоянно обещают убить нас либо выкрасть и вернуть в Россию, и что мы ответим за то, что мы выступили на телевиденье, там обратились к журналистам. За нашу позицию к политическому руководству страны нынешнему", - поделился Фищук.

По словам мужчин, они имеют достаточно доказательств, чтобы доказать свою невиновность и вернуть честное имя.

"То есть, то, что говорится там, российскими СМИ, допустим, постоянно, что Украина - это опасно. В Украине вас убьют, сожгут, ограбят. Или там еще что-то произойдет, ничего подобного с нами не произошло. Вот мы стоим здесь, прекрасно выглядим. Отлично все, у нас хорошее настроение, все прекрасно, здесь нормальные люди, здесь нормальная страна, здесь можно жить. И вот то вранье, которое льется на российских СМИ - ну мы, короче, были ошеломлены", - сказал Фищук.

Сейчас же бывшие российские полицейские, предоставив сотни документов, по их словам, подтверждающих правомерность их действий, ждут положительного решения от Государственной миграционной службы об официальном предоставлении политического убежища и помощи от украинского государства. Чтобы в кратчайшие сроки перевезти свои семьи в Украину, ведь в России, по мнению мужчин, им грозит опасность.

Как сообщал "Апостроф", из России депортируют украинскую журналистку Елену Бойко, которая выступала в поддержку сепаратистов.