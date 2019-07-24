RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июля

13:37
В Крыму скандал из-за избиения толпой туриста: опубликовано видео расправы
13:32
Бывший военный пытался устроить взрыв в центре Фастова: опубликованы фото
13:30
​"АрселорМиттал" заявляет о миллиардных убытках из-за действий СБУ
13:17
​Скандал вокруг топ-чиновника СНБО: журналист сделал важное уточнение
13:05
Погода будет идеальной: синоптик порадовала свежим прогнозом
13:00
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
12:53
Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя: фото
12:35
​Смертельное ЧП на траулере с "кадетами" из Крыма: появились данные про украинцев на борту
12:33
Скандал с увольнением Кличко: опубликовано важное письмо из офиса Зеленского
12:31
Ефремов вышел из СИЗО: видео и первое заявление одиозного экс-регионала
12:28
Большинство киевлян могут остаться без воды: фото, видео и детали скандала
12:18
Под Одессой поймали пожилого педофила: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погода будет идеальной: синоптик порадовала свежим прогнозом

среда, 24 июля 2019, 13:05
переглянути новину українською

В четверг, 25 июля в Украине, в отличие от Европы, где ожидается сильная жара, ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере, Востоке, в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные. В южной части Украины завтра предполагается сухая солнечная погода. Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов", - написала она.

Что касается в Киева, то здесь вероятны кратковременный дождь и гроза.

"Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщалось, стал известен прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 27 июля.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. Горбань уточнил, что в 2021 году весна будет холодной. А осень 2019 года будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: