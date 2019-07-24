Погода будет идеальной: синоптик порадовала свежим прогнозом

В четверг, 25 июля в Украине, в отличие от Европы, где ожидается сильная жара, ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере, Востоке, в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные. В южной части Украины завтра предполагается сухая солнечная погода. Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов", - написала она.

Что касается в Киева, то здесь вероятны кратковременный дождь и гроза.

"Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщалось, стал известен прогноз погоды в Украине на неделю с 23 по 27 июля.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. Горбань уточнил, что в 2021 году весна будет холодной. А осень 2019 года будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Подробнее о погоде на июль и август, читайте в материале "Апострофа": Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета.