Установлены личные данные военных РФ, причастных к захвату Крыма: фото

Волонтеры идентифицировали ряд российских моряков, которые принимали участие в агрессии против Украины и награжденных медалями за оккупацию Крыма.

Об этом сообщается на сайте международного сообщества InformNapalm.

Как отмечается, поводом для публикации расследования стала информация об очередных провокационных действиях экипажа сторожевого корабля флота РФ "Сметливый".

Так, в начале июля 2019 года стартовали международные учения Sea Breeze-2019, в которых принимали участие 20 стран мира (19 стран НАТО + Украина). Во время учений российский корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" прибег к провокации: зашел в закрытый район, где проводились стрельбы корабельной артиллерии, провоцируя тем самым опасную ситуацию. Впоследствии россияне назвали это событие выдумкой.

СКР "Сметливый" на момент нападения России на Украину в феврале 2014 года входил в состав 11-й бригады противолодочных кораблей (в/ч 42948, дислокация - временно оккупированный Крым, Севастополь). В декабре 2014 года на базе 11 БрПЧК была возрождена 30-я дивизия надводных кораблей (до 1995 года называлась 30-я дивизия противолодочных кораблей).

Бушмелев Константин Евгеньевич, 08.06.1993 года., пгт Афипский, Северский район Краснодарского края. Образование: окончил в 2013 году Кубанский государственный технологический университет, изучал геодезию. Призван на военную службу в июле 2013 года. Служил на сторожевом корабле "Сметливый", о чем свидетельствуют фотографии, комментарии и видео на его странице.

За участие в операции захвата Крыма Бушмелева наградили медалью. Он опубликовал фото наградного удостоверения. После демобилизации Бушмелев работал в Северо-Кавказском аэрогеодезическом предприятии Экспедиция №205. На работе и во время отдыха часто фотографируется в фуражке, на которой есть надпись "ВМФ России, СКР "Сметливый".

На видео с ютуб-канала министерства обороны России о посвящении в моряки-надводники на СКР "Сметливый" на хронометраже 1 мин. 55 сек. идентифицировано двух моряков Евгения Батурина и Андрея Приходько. Вот сравнение кадра с видео и фото из альбома Батурина. Батурин обозначен красным цветом, Приходько - зеленым.

Евгений Батурин, 11.01.1992 года. Судя по номерам машин в фотоальбоме и комментариев к фото, живет в Челябинской области, возможно, в городе Челябинск. Награжден медалью за оккупацию Крыма.

Приходько Андрей Михайлович, 23.01.1991 года. Родной город - Сальск, живет в Ростове-на-Дону. Учился в школе №28 в селе Ивановка Сальского района в 1997-2008 гг. Окончил в 2013 году Азово-Черноморский инженерный институт, учился на кафедре технологии обслуживания и ремонта машин агропромышленного комплекса. За участие в операции захвата Крыма награжден медалью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали очередные доказательства того, что в агрессии против Украины принимали участие кадровые российские военные.