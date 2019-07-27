Школьники развели Зеленского на селфи в самолете

Пассажиры рассказали, как летели в самолете с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессу.

Об этом сообщает издание "Думская".

Глава государства в неофициальным визитом посетил южную "столицу" страны. Зеленский отправился в город на самолете в эконом-классе, а пассажиры поделились, каково им было лететь с лидером Украины. По их словам, никаких неудобств Владимир Зеленский никому не доставил.

"Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту", - рассказал один из попутчиков Зеленского.

Однако без внимания руководителя Украины не оставили. Отмечают, что этим же рейсом в Одессу возвращались дети из школы №81, и они захотели сфотографироваться с Зеленским.

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан (глава Офиса президента, - ред.) попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", - рассказала учительница младших классов Саида Роговская.

Как сообщал "Апостроф", в апреле, после победы в президентских выбораз, Владимир Зеленский вместе с детьми улетел в Турцию.