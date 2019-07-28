​Громкое убийство под Житомиром: в полиции раскрыли неожиданные детали и показали фото

Илья Обиход, тело которого было найдено в малинском лесу, имел отношение к организованной группе влияния в городе Коростень и подозревался в умышленном убийстве.

Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"В настоящее время могу сказать, что потерпевший был известным в городе. В прошлом году в одном из заведений отдыха Коростеня убил молодого человека. Его действия, согласно собранным материалам, были в то время квалифицированы по ст.118 УК Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Обвинительный акт утвержден прокуратурой и сегодня дело уже рассматривается местным судом", - сообщил Аброськин.

По его словам, оба молодых людей имели отношение к различным организованным группам влияния в городе, между которыми продолжается длительный конфликт.

Руководитель Нацполиции заверил, что преступление будет обязательно раскрыто.

"На сегодняшний день в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в том числе и те, что озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталий", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.