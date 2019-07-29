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Двойной агент СБУ сбежал из ДНР, сдав наемников из России: видео

понедельник, 29 июля 2019, 18:02
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Бывший сотрудник так называемой "прокуратуры" ДНР Сергей Лукьяненко воспользовался программой сотрудничества с СБУ и перешел на сторону Украины.

Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV.

В частности, Лукьяненко, который за несколько месяцев до своего побега на мирную территорию Украины стал двойным агентом, рассказал, что управлением внутренней безопасности "ДНР" заведовал россиянин. В 2014 году именно этот наемник руководил захватом прокуратуры Донецка.

"Это – кадровый российский офицер Щедрина Дмитрий Васильевич, звание генерал-майор", – уточнил он.

Также Лукьяненко сообщил, что около десяти украинских военных, которые считаются пропавшими без вести, - в плену боевиков.

"Есть около десяти украинских военнослужащих. Со стороны Украины они считаются без вести пропавшими. Но ребята не исчезнувшие - они на гаупвахте 08816. У меня есть видеозапись. Вот мы заезжаем. Это бывшее имение Юлии Тимошенко. Вот конвойные по сторонам стоят ", - сказал Лукьяненко.

Он рассказал, как эти пленные пытались бежать.

"Из секции батареи слили воду. Хотели, чтобы котел закипел там, где находятся военнослужащие "ДНР", хотели, чтобы котел взорвался. Не получилось у них - вовремя потушили ", - добавил Лукьяненко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главная героиня первого полнометражного фильма боевиков ДНР "Ополченочка" Светлана Дрюк сбежала с оккупированной территории в Украину.

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