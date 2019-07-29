Не поверили, что приз достался нам: победительница конкурса от NESCAFE поделилась впечатлениями

Известный телеведущий Александр Педан вручил сертификат от NESCAFÉ победительнице акции "10 000 грн в течение 10 лет" Галине Медяник из Сум. Молодая женщина имеет семью — мужа и дочь.

"Мы с мужем не сразу поверили, что главный приз достался именно мне", - прокомментировала она победу.

Женщина рассказала, что обычно кофе покупает именно она. Выигранные средства для начала планирует потратить на отдых на море, а в целом они очень кстати, поскольку Галина сейчас не работает.

"Я покупаю кофе много лет не для выигрыша, а просто потому, что моя семья его любит. Я принимала участие и в предыдущих акциях, но не выигрывала. Когда мне позвонили и сообщили о победе, сначала не поверила. Первая мысль была: "Неужели это правда?". Еще несколько часов ходила по дому и не знала, что делать. Потом позвонила мужу. Он тоже не сразу поверил. Только теперь, когда подписали договор, уже все осознала. Обычно кофе готовлю я. Иногда муж, если просыпается раньше… В последний раз я что-то выигрывала лет 10 назад. В победу верится не всегда, но стараюсь участвовать в акциях. А вдруг повезет?!", - сообщила женщина.

Акцию от известного производителя кофе в Украине проводили в рамках целевой программы Nestlé. Промо продолжалось в течение двух месяцев, и наконец определили победительницу. Свой сертификат на 10 тысяч гривен ежемесячно Галина получила от бренд-команды и Александра Педана.

NESCAFÉ Classic — бренд, на котором выросло уже как минимум два поколения украинцев. За это время у кофе появились свои поклонники. Именно поэтому NESCAFÉ уже третий год традиционно проводит акцию с гарантированными призами. И самый главный приз — это договор на получение 10 000 гривен в течение 10 лет. За 10 лет эта сумма даст в совокупности более 1 миллиона гривен.

В этом году акция проходила под девизом "Просыпайся беззаботно", поскольку просто имея привычку пить кофе NESCAFÉ Classic, украинцы могут выиграть шанс получать по 10 000 грн ежемесячно в течение 10 лет.

Чтобы получить приз, надо было зарегистрировать код с пачки NESCAFÉ Classic на сайте или с помощью СМС-сообщения и ждать завершения акции. Победителя определяли случайным образом компьютерным выбором. В этом году в акции от NESCAFÉ зарегистрировалось до 170 000 пользователей.