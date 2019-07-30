Мэр Чернигова отличился заявлением про мир с Россией: реакция соцсети

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в ходе совещания с депутатами городского совета заявил, что Украине следует "наладить отношения с Россией и закончить войну".

Об этом пишет местное издание "ЧеLine".

Мэр высказал мнение, что конфликт на Востоке Украины не заканчивается не потому что Россия поддерживает свои гибридные военизированные формирования в регионе, а потому что "война кому-то выгодна". По его словам, если отношения с Россией будут налажены, в Украине наступит "экономический рост".

"Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна", - заявил городской голова.

В то же время жители Чернигова и другие пользователи в Facebook резко раскритиковали заявление Атрошенко, предположив, что он сказал это, поскольку очень захотел покинуть свою должность. При этом также в комментариях есть люди, которые его поддержали, в очередной раз намекнув на коррупции в высших кругах власти и в армии.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Йозеф Зисельс предупредил об опасности заключения соглашения с Россией относительно статуса Донбасса, отметив, что вследствие такого "мира", "последствия будут ужасными".