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Мэр Чернигова отличился заявлением про мир с Россией: реакция соцсети

вторник, 30 июля 2019, 14:07
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в ходе совещания с депутатами городского совета заявил, что Украине следует "наладить отношения с Россией и закончить войну".

Об этом пишет местное издание "ЧеLine".

Мэр высказал мнение, что конфликт на Востоке Украины не заканчивается не потому что Россия поддерживает свои гибридные военизированные формирования в регионе, а потому что "война кому-то выгодна". По его словам, если отношения с Россией будут налажены, в Украине наступит "экономический рост".

"Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна", - заявил городской голова.

В то же время жители Чернигова и другие пользователи в Facebook резко раскритиковали заявление Атрошенко, предположив, что он сказал это, поскольку очень захотел покинуть свою должность. При этом также в комментариях есть люди, которые его поддержали, в очередной раз намекнув на коррупции в высших кругах власти и в армии.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Йозеф Зисельс предупредил об опасности заключения соглашения с Россией относительно статуса Донбасса, отметив, что вследствие такого "мира", "последствия будут ужасными".

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