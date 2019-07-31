Как выглядит изнутри самолет Кучмы, Ющенко и Януковича: опубликовано видео

Журналисты опубликовали видеорепортаж из президентского самолета, которым пользовались Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Сюжет об этом опубликовало издание ТСН.

Журналисты назвали этот воздушный борт "одним из самых секретных объектов, попасть в который имели право единицы", и рассказали об его планировке.

"Слева – президентский салон. Справа - салон "министерский", здесь сидели министры. В гардеробе было место, в котором можно было перекурить… Они приходили сюда, выкуривали по несколько сигарет и шли в свой салон", - рассказывают они.

Также техник показал съемочной группе холодильник, где перевозили продукты, чтобы готовить еду президентам. В сюжете также показан и кабинет президента на самолете с двумя столами – для работы с документами и обедов, тумбочкой, телевизором. Под телевизором были обнаружены кассеты с фильмами "Бриллиантовая рука" и "Не может быть!". В спальне президента представители СМИ нашли две кровати, обустроенные таким образом, чтобы глава государства спал вперед ногами к движению самолета.

Самолет вышел из строя около 10 лет назад, его намерены передать в государственный музей авиации.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что впервые в истории Украины в День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве вместо военного парада пройдет Шествие достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных.