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Суд принял решение по экс-замглаве одесской Нацполиции, который скрывался от следствия

среда, 31 июля 2019, 22:59
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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщают "Украинские новости".

"Избрали круглосуточный домашний арест", - сказали в ведомстве.

САП намерена обжаловать это решение, поскольку она настаивает на аресте и установлении залога.

Как отмечается, заседание суда, на котором выбиралась мера пресечения для Гейко, прошло в среду, 31 июля.

Напомним, Константина Гейко вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрием Головиным подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота.

Как сообщал "Апостроф", ранее Соломенский районный суд Киева избрал Дмитрию Головину меру пресечения также в виде круглосуточного домашнего ареста.

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