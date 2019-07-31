В Украине мощно ответили Зеленскому на идею создания русскоязычного телеканала

В сети отреагировали на идею команды президента Владимира Зеленского о создании русскоязычного телеканала для информационной борьбы с пропагандой.

Об этом сообщает юрист Центра демократии и верховенства права Игорь Розкладай в Facebook.

Он отметил, что аудиторию РФ не убедить с помощью канала на их языке.

"Это не 60-е, когда "вражеские голоса" слушались под подушкой. Время другой, нарративы другие и эмоциональная обработка россиян другая", - отметил юрист.

Он также подчеркнул, что депутат Виктория Сюмар, которая раскритиковала идею команды Зеленского, права о нехватке бюджета страны.

"Тогда возникает вопрос - какую задачу мы хотим решить? Пропаганда в стиле РФ? Давайте сначала найдем золотую жилу равноценную запасам нефти. Пока ее нет. Информирование иностранных украинцев? Ок. Украиноязычные спокойно потребляют онлайн контент, благо интернет есть везде. Англоязычные? Кто именно, абстрактная диаспора, бизнес? Эффективно давать вещание на абстрактную аудиторию? Какую цель мы преследуем? Не слишком ли дорого просто проинформировать? Может мы стремимся взаимодействовать? Тогда вопрос с кем и для чего инвестиции, адвокация в национальных правительствах? Если так, то может лучше работать микротаргетованными группами и оплачивать контент на территории, где живут украинцы? Или вообще иметь более прямые каналы коммуникации?", - написал Розкладай.

Он подчеркнул, что русскоязычный канал имеет смысл в одном случае, если мы будем считать Украину лидером Восточной Европы и мостом Европы в Азию.

"В таком случае, занимая лидирующую (а не позицию БДСМ хозяин-слуги, как это делает РФ) позицию и помогая на взаимовыгодных условиях своим соседям и экспортируя опыт и знания, Украина должна иметь канал коммуникации со своими соседями - на русском и английском языке. При этом, это должно быть искусное вещания, не пропаганда, а продвижение повестки дня, показывая альтернативу тому, что показывает пропагандистская машина РФ. Обращая внимание на действительно важные вещи. При этом важно не распыляться на все, потому что денег нет, а выбрать определенный фокус, новости, инновации, истории успеха. Можно добавить и контент @Ukraïner, чтобы рассказать больше об Украине. Главное красиво и ненавязчиво и в разумных пределах", - написал юрист.

Как сообщал "Апостроф", политтехнолог партии "Слуга народа" заявил, что против российской пропаганды они будут использовать на Донбассе "мощное" оружие.