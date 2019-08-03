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Проведение военного марша в Киеве в День Независимости: появилась подробная программа

суббота, 03 августа 2019, 12:35
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Организаторы акции "Марш защитников Украины", которая пройдет в Киеве 24 августа на День Независимости Украины, опубликовали план проведения марша.

Об этом на своей странице в Facebook пишет представитель оргкомитета Андрей Медведько.

Как отмечается, сбор людей будет проходить с 8:00 до 9:00 в парке имени Тараса Шевченко, в это же время будет формироваться колонна на проездной части дороги перед корпусом университета Шевченко.

В 9:00 колонна двинется в сторону Майдана Незалежности, с остановкой возле Центрального универмага для выравнивания строя.

Около 10:20 планируется прибыть на Майдан и начать занимать площадь для проведения финальной части акции.

Около 12:00 официальную часть мероприятия планируется закончить.

"Этот план будет доведен до Офиса Президента. Мы рассчитываем на то, чтобы для нашего мероприятия были созданы все возможные условия, чтобы он стал частью проявления гражданского сознания на День Независимости нашего государства… К участию в марше приглашаются все ветераны российско-украинской войны, волонтерские инициативы и все желающие. Подробные описания действий для конкретных категорий готовятся", – пишет Медведько.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве вместо военного парада пройдет Парад достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных.

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