Я погиб в холодном марте: сети впечатлила исповедь украинского десантника, убитого под ДАПом

В сети рассказали историю украинского десантника Максима Ридзанича, который погиб в марте 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.

Историю о нем от первого лица выложил на своей странице в Facebook Kirill Nedrya.

"Я - Макс Ридзанич. И я - десантник! Именно наш десантник! Тот, который любит наше небо и нашу землю, так красиво распростершуюся внизу... Да... Я ее очень любил и люблю. И я... погиб. Погиб в холодном марте 15-го под ДАПом... Уже не нашим... Но настолько нашим, что тяжело себе представить ещё более наш клочок земли... Я - погиб... Но перед этим я сделал все, что бы хотя бы на несколько дней продлить существование нашего ДАПа на карте... И удалось же! Удалось... Но, как это забыли... или может и не вспоминали. А знаете как оно видеть цифру 2-4-2, когда знаешь, что ещё твои два, до 2-4-4, кто-то просто проигнорировал... А знаете сколько стоили эти два дня? Эх... ничего вы не знаете... А ведь другие, те, кто в таких же голубых беретах воевали против нас, делали все, для того, чтобы этих двух дней не было..." – написал он.

Отметим, что Максиму Ридзаничу на данный момент было бы 41 год. На фронт он ушел добровольцем в сентябре 2014 года. Он - старшина, главный сержант роты - командир взвода снайперов 1-й аэромобильной десантной роты 90-го отдельного десантного штурмового батальона "Житомир" 81-й десантно-штурмовой бригады. Взял себе позывной "Адам" в честь своего деда - пулеметчика, ветерана Второй мировой войны. В октябре со своим подразделением отправился на восток - в Константиновку, и далее в Пески и Донецкий аэропорт.Погиб 20 марта 2015 во время боевого столкновения с российскими диверсантами вблизи пос Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Утром, вместе с двумя бойцами взвода и разведчиками 81-й бригады выехал на боевое задание против ДРГ противника, которая подобралась к наблюдательному пункту. При обследовании территории разделились на группы. Самый молодой боец взвода 20-летний Александр с позывным "Малыш" сообщил по рации, что ранен и видит вблизи двух диверсантов. Ридзанич сразу же пошел на помощь, и когда приблизился к посадке, его прошила автоматная очередь. Пуля вошла под бронежилет и нанесла смертельное ранение в грудь. Еще один боец взвода с позывным "Живчик" получил ранения. В том же бою погиб разведчик Евгений Репин.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.