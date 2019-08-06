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Грозы, шквалы и жара: синоптики заинтриговали прогнозом до конца недели

вторник, 06 августа 2019, 17:04
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Синоптики прогнозируют, что в конце недели в Украине ожидается переменная облачность, а на выходных - преимущественно без осадков.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

В среду, 7 августа, во многих областях страны ожидается переменная облачность. Ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны порывы ветра 15-20 м/с. На остальной территории осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +11...+16 градусов, на Левобережье местами всего 7-9 градусов тепла. Днем в регионах ожидается +26...+31 градус, в восточных областях - +22...+27.

Также синоптики предупреждают, что в ночь на среду на Закарпатье, днем в западных областях будут грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

8 августа в западных и северных, 9 августа местами в центральных, южных и восточных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако на остальной территории Украины будет сухо. Ветер западный и юго-западный - 5-10 м/с. Температура в среду ночью будет +15...+20 градусов за Цельсием, днем столбики термометров покажут +27...+32 градуса. В четверг, 9 августа, в Украине, кроме юга и востока, ночью ожидается +12...+17 градусов, а днем - 23-28 градусов тепла.

На выходных, 10-11 августа, синоптики обещают погоду без осадков. Температура ночью составит +12...+18 градусов, на побережье морей до 22 градусов тепла. Днем +23...+29, в южной части страны, центральных областях, на Закарпатье и Прикарпатье будет +26...+32 градуса.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео, как ливень, который продолжался сутки, затопил окопы и траншеи на передовой ООС.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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