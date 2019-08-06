Классический анекдот: топ-пропагандист Путина интересно ответил на громкое заявление Коломойского

Российский пропагандист Владимир Соловьев отпарировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о его трудоустройстве на "1+1".

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Telegram.

"Итак. Я никогда не "переезжал в Израиль" бывал только с очень короткими поездками. У меня не было никаких проблем в России в 2011-2012 годах, я уже работал на телеканале "Россия" и на радио "Вести ФМ". Вел как регулярные программы, так и дебаты. У меня нет родственника Александра Шапиро. Я с Коломойским никогда не встречался и по телефону не разговаривал. Если бы он хотел предложить работу на канале - так позвонил бы напрямую. Это так делается. По крайней мере в России", - написал он.

При этом, Соловьев решил пошутить над заявлением Коломойского, рассказав анекдот.

"Вспоминается классический анекдот: "Правда, что Рабинович выиграл в покер $100,000? Ну, не выиграл, а проиграл, не в покер, а в "Спортлото" не $100,000, а 3 рубля, и не Рабинович, а Абрамович", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Соловьев резко высказался в адрес покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

Также Соловьев оскорбил Вселенского патриарха Варфоломея.