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Астрономы показали самую тяжелую черную дыру и назвали ее массу

среда, 07 августа 2019, 12:13
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Астрономам удалось открыть самую массивную черную дыру, которая расположена в центре галактики Holmberg 15A.

По данным западной прессы, эллиптическая галактика расположена на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли.

В ходе исследований стало известно, что обнаруженная черная дыра весит больше Солнца в 40 миллиардов раз.

Особенность черной дыры Holm 15A* не только в массе, но и размере горизонта событий, который составляет 790 астрономических единиц. Каждая такая единица равна расстоянию от Земли до Солнца.

Ученые не собираются прекращать исследование этого объекта. В их планах провести более сложное и детальное моделирование и сравнить результаты исследования с дополнительными наблюдениями. Для специалистов главной задачей остается узнать, как образовалось такая огромная черная дыра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети был опубликован видеоролик, показывающий комету Чурюмова-Герасименко, которую в 1969 году в Киеве открыл астроном Клим Чурюмов.

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