Жадность, грязь и обман: бежавший с Донбасса шахтер рассказал о "прекрасной" жизни в Сибири

В сети появилась история шахтера с Донбасса, который переехал в Россию в поисках лучшей жизни после начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ее у себя в Twitter-аккаунте рассказал блогер Иосиф Пиночет.

"До войны Коля имел на своей шахте чуть больше 1100$... Когда начались сильные обстрелы жена уговорила Колю двинуть всей семьей с детьми в Россию. Распределили в Кемеровскую область. Коля узнал, что под Кемерово ему будут платить почти 1000$... Всех их, квалифицированных шахтеров, "совершенно случайно" распределили в Кемерово. Коля и его коллеги поняли в чем прикол: местные шахтеры на самом деле получали зарплату от 60 до 90 тыс. рублей, а они согласились на 40. Местные из кожи вон не лезли. За них это начали делать работяги из Донбасса", - пишет блогер.

По словам донбасского шахтера, вскоре из-за санкций рубль рухнул, упали зарплаты, и местные жители в Кемерово начали обвинять в этом приезжих с Донбасса. Помимо бытовых проблем, также украинских беженцев в РФ беспокоили и плохие условия труда.

"Деревянные дома с сортиром на улице - в поселке это норма по сей день. Кругом грязь и угольная пыль. Люди в грязной робе всюду. И на улицах, и в автобусе", - пишет блогер.

Через некоторое время украинцы группами начали выезжать из Кемеровского края, поскольку никаких гарантий получения паспорта РФ им так и не предоставили.

"Многие макеевские шахтеры так и не получили гражданство и в итоге уехали. Кто дальше, на восток Сибири, кто обратно в Донецк и Макеевку", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в военной прокуратуре сообщили, что значительная часть жителей оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицирована.