В Днепре кошка устроилась "антистрессом" в роддом: история покорила сеть

Кошку по кличке Маруся "взяли на работу" в роддом Днепра в качестве символа отделения и психотерапевта для будущих мам.

Об этом сообщается на Facebook странице родильного отделения 9-й больницы города.

"Казалось бы, где кошки, а где роддом? А у нас совпало… К тому же, сегодня Всемирный день кошек. Эта черно-белая красавица — часть нашей экосистемы. Немного психотерапевт для беременных, немного предсказательница (трется о ноги тех, кому вот-вот). Деликатна, мила, ненавязчива. Периодически охотится на всякую живность и отпугивает от здания грызунов. Недавно написали, что в музей на работу взяли кота. А разве мы хуже?", – говорится в сообщении.

В комментариях пользовательницы, которые побывали в роддоме, отмечают что Маруся живет возле отделения уже давно. По их мнению, кошка действительно делала пребывание в больнице намного приятнее.

"Если бы не эта красавица, я бы за 7 месяцев сошла там с ума. А так, мы вместе гуляли, играли и, естественно, кормили сие очарование. Врачи боялись, что я ее после выписки украду", — рассказала одна из пользовательниц.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователи соцсетей отыскали в Instagram забавного кота по имени Зуу, которого уже прозвали "самым сонным котом в мире".