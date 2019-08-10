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Идиоту дали слово: в сети подняли на смех обвинение США в создании лесных пожаров в России

суббота, 10 августа 2019, 10:33
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Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев обвинил в ливнях в Москве (Россия) и лесных пожарах в Сибири США.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Я думаю, (США - ред.) испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем", - заявил российский политик.

В сети пользователи отреагировали со смехом на его слова и осудили депутата.

Напомним, масштабные пожары в лесах Сибири (Россия) волнуют уже все мировое сообщество. Дым уже добрался до Монголии, в том числе и до столицы страны – Улан-Батора.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин обвинил США в разрушении ракетного договора и заявил, что готов размещать ракеты и запустить разработку запрещенного разорванным договором ракетного оружия в ответ на действия США.

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