Журналистка рассказала про скандальный инцидент с пресс-службой Зеленского в Турции

В сети рассказали, как пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского разговаривает с журналистами.

Об этом сообщает журналистка Нелли Ковальская на своей странице в Facebook.

Она навела пример нескольких фраз, которые сказала работникам СМИ молодая представительница пресс-службы гаранта в патриархии в Турции

, куда прибыл глава государства.

"Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно!", "Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?!"

Такие реплики удивили Ковальскую, о чем она написала пост в интернете.

"Я впервые в жизни чувствовала себя как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят...", - написала представитель прессы.

В сети пользователи также отреагировали на ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", известный журналист Роман Скрыпин опубликовал видеоблог, где публично раскритиковал президента Владимира Зеленского за его постоянные появления на публике вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.