В России похвастались созданием беспилотного катафалка: в сети волна шуток

В сети высмеяли придуманный в России беспилотный катафалк.

Об этом сообщают на странице "Рогозин-на-орбите" в Twitter.

"Как тебе такое, Илон Маск? Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до пяти километров в час", - написали в интернете.

Также другие пользователи прокомментировали проект. Они посмеялись и даже опубликовали фотожабу. Отметили, что это прямое назначение для машин марки Lada.

Как сообщал "Апостроф", в российском Ростове-на-Дону водитель оригинально отремонтировал свой автобус, протянув сквозь весь бус веревку.

Также ранее в России "отремонтировали" военный мемориал, прикрепив мраморные плиты монтажной пеной. В городе Топки Кемеровской области сделали такое к празднику 9 мая.