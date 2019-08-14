Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр

Оккупационные власти Крыма продолжают истерию по поводу возобновления поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом в Facebook написал бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Сегодня мы слышим от них не только том, что этот канал является международным, но и о том, что прекращение поставок воды международными каналами... запрещено международным правом", - пишет он.

Бабин добавил, что оккупанты теперь хотят выдать Северо-Крымский за какой-то аналог международного пролива.

"Пропагандистская ложь должна хоть как-то быть похожей к реальности - но не в этом случае. Ведь конечно международное право ничем не ограничивает права государств, в том числе и Украины, на собственные искусственные внутренние водотоки. Эти права могут быть ограничены исключительно специально добровольно заключенным соглашением двух или нескольких государств, и вполне очевидно, что такого соглашения Украины по вопросам Северо-Крымского не было, нет и быть не может", - завершил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Бабин считает, что Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая проголосовала за возвращение в организацию России, уже не является полезным органом для противодействия российской агрессии.