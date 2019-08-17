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Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

суббота, 17 августа 2019, 00:29
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Во Львовской области в селе Мшана из-за давления коллекторов повесился 29-летний местный житель Дмитрий.

Об этом сообщил волонтер организации "Стоп-Азарт".

Мужчина работал в школе кочегаром, там же и покончил с жизнью в свой день рождения. Его тело нашли коллеги. Также была найдена записка "Моя петля - мои кредиты".

Известно, что ранее умерший увлекался азартными играми и местные волонтеры пытались оказать ему помощь.

По словам родных, полицейские нашли в его мобильном много телефонных сообщений от онлайн-кредитных компаний.

В частности, его брат рассказал, что Дмитрий набрал много "быстрых" кредитов без оформления, а затем кредиторы начали ему угрожать, постоянно звонили и даже приезжали домой и к родным.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что коллекторы взяли на вооружение новый способ сбора средств с должников – они принялись вывешивать фото таких граждан на столбах с оскорбительными надписями.

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