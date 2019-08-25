Палим бандерлогов: правозащитники рассказали об охоте на украинских патриотов в Крыму

В оккупированном Крыму, в Севастополе, сторонники оккупантов призывают к расправам над украинскими активистами и публикуют данные о них.

Об этом в эфире "Радио Культура" сообщил правозащитник Владимир Чекрыгин.

В частности, по его словам, пророссийские активисты создали группу на Севастопольском форуме, которая называется "Палим бандерлогов в нашем городе".

"Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семьях, где они живут, каким путем они ведут своих детей в садик. И предлагается их найти и с ними расправиться", – говорит эксперт Крымской правозащитной группы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 августа в оккупированной Алуште неизвестные вывесили флаг Украины.