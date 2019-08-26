Приближается осень: синоптик дала интересный прогноз и назвала дату похолодания, карта

Во вторник, 27 августа, погоду в Украине будет определять антициклон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +26+32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается +23+27 градусов.

"Кому подышать свежим воздухом, можно гулять ночью или рано утром: предполагается +13+17, на юге +15+21, на северо-востоке +10+14 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик уточнила, что в Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов. Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не прогнозируется.

Напомним, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода - некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.