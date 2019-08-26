Звезде Дня Независимости Зеленского передали "фотопривет" из Москвы: сеть в гневе

Исполнительница рэпа Алина Паш, которая пела на торжествах ко Дню Независимости в Киеве, во время войны публиковала свои фото из Москвы (Россия).

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

26-летняя украинская певица в стиле рэп, финалистка VI сезона вокального шоу "X-Фактор" Алина Паш, которая 24 августа 2019 вместе с Тиной Кароль и композитором Мирославом Скориком была привлечена к музыкальному оформлению организованной президентом "Шествия Достоинства" на Майдане Независимости и исполняла перед украинскими военными одну из своих композиций, в предыдущие годы - уже в ходе боевых действий - по меньшей мере дважды посещала Российскую Федерацию, а также еще год назад собиралась туда на гастроли.

"Держите, полупалочные патриоты! Мацква, 3 года войны, певичка, а через два года рэп на Майдане, где погибали патриоты по Украине! Ненавижу вас и точка", - написал офицер ВСУ.

В сети пользователи негативно отреагировали на это.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.