После похорон пришло письмо от убийц: история 27-летнего украинского бойца, погибшего на Донбассе

В сети появилась история вдовы погибшего на Донбассе военнослужащего Владимира Якобчука из Волынской области, она рассказала о письмах от убийц супруга.

Об этом пишет луцкое издание "Вестник К".

Она рассказала об истории жизни с супругом – будущим защитником Украины.

"Мы были знакомы всю жизнь. Жили в одной деревне, учились в одной школе. Встречаться начали в 2006 году, а через два года поженились. В 2010-м у нас родился первенец - Влад, а в 2011-м – Артемчик... Он девять месяцев пробыл в миротворческих войсках ООН в Африке. Потом его отправили в зону АТО", - говорит Антонина.

Непосредственно перед отъездом мужа в Луганскую область в 2014 году женщина резко почувствовала себя плохо, стала ходить на процедуры в больницу из-за скачков давления. Владимир в это время много находился с детьми, заботился о них.

"Когда он ехал из дома в последний раз, у меня уже тогда были нехорошие ощущения. У нас было очень сильное прощание, хотя мы тогда еще не знали, что это прощание. Мы хотели надышаться друг другом, помню, как он провел меня на поезд. Это был последний момент совместной жизни. Сколько я его просила, чтобы не шел на эту войну. Но он был непреклонен, был патриотом своей страны и просто не смог бы сидеть дома, когда такое творится", - рассказывает она.

Владимир Якобчук погиб 17 октября 2014 года в бою под городом Счастье, ему было всего 27 лет. Его БТР попал в засаду противника. После этого российские наемники устроили фотосессию на месте убийства украинцев. Об этом супруге Владимира не стали рассказывать. На девятый день после поминок почтальон принесла письмо от убийц Владимира. Выслали паспорт и фотографию сыновей, которую он носил с собой. Написали, что убили его, потому что "он пришел на их землю зарабатывать деньги".

"19 июня вечером я увидела на его странице в сети, собратья стали писать "вечная память" ... Я спрашивала их, почему они так пишут, и они молчали. И только 20 числа позвонили маме моего мужа и сообщили о его гибели. А уже на следующий день привезли домой его тело… Решила, что будет правильным не показывать детям мертвого отца. В то время они были очень маленькими… Старший до сих пор не может смириться, что папы нет. Часто расспрашивает о нем. Бывает, нахлынет на него, он садится и начинает плакать", - рассказала Антонина.

Как сообщал "Апостроф", 28 августа в Киеве под посольством РФ прошла акция матерей погибших под Иловайском украинских военнослужащих, в ней приняли участие несколько сотен человек.