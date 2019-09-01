Украинская разведчица "Рыжая" поделилась пикантной историей про своего мужа-бойца

Украинская разведчица Надежда Богович с позівнім "Рыжая" рассказала о первой попытке заняться сексом со своим будущим мужем Юрием.

Об этом она рассказала "Апострофу".

Наджежда с Юрим встретились в 2016 году, воевали у одного командира, но не были знакомы лично.

"Он думал, что я волонтер, что у меня есть муж, хотя я уже развелась. О Юре мне говорили: "Сирота" – шустрый пацан", но я его в глаза не видела и только много позже узнала, что он действительно круглый сирота. И первый раз мы поговорили в госпитале в Ивано-Франковске, куда он попал после ранения. Мы пришли его проведать с друзьями, а я - бывший бизнесмен, у меня 300 друзей – 300 мужиков, и шутки соответствующие. Я с ними тогда поспорила, что пересплю с ним. Вернулись на Восток, в один вечер что-то между нами блеснуло и… Он мне не дал", - ехидно призналась Надежда.

"После этого у нас завязались отношения, начали переписываться. Искра-то, была, но на войне не всегда задумываешься о сексе, это не на первом месте. Важнее другое. И однажды, я уехала с Востока, и через несколько дней читаю новости о том, что на шахте "Бутовка" четыре "200" и восемь "300". Я начала всех обзванивать и наконец услышала: "Не переживай, он "трехсотый", все будет нормально". После этого мы уже с ним не расставались, разве что на несколько дней", - рассказала разведчица.

Подробнее читайте в материале - На войну с Надеждой: как бизнесвумен стала разведчицей и нашла на фронте любовь.