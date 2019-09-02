Август в Украине установил температурный рекорд: климатологи раскрыли детали

Среднемесячная температура воздуха августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 12,0 градусов, а жарче всего – 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 35,0 градусов и оказалось самой высокой за это лето. Всего было пять дней с температурой, которая превысила 30 градусов.

"К парадоксам нынешнего августа отнести то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а самой холодной – первая", – рассказали климатологи.

Продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа. Осадков выпало 45 мм, что составило 65% климатической нормы.

Также сообщается, что за нынешнее лето в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов, в то время как в прошлом году за три летних месяца было лишь два рекорда.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 июня 2019 года в Киеве наблюдалась самая жаркая ночь за всю историю температурных наблюдений.