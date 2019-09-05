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Что-то пошло не так: сеть повеселило "школьное" фото из Киева

четверг, 05 сентября 2019, 23:56
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В сети посмеялись с фотографии школьных портфелей около мусорных баков.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

Такую "картину" заметили в столице на улице Урловская Дарницкого района. Около мусора там стояли два детских школьных ранца с расцветкой для девочек.

"Киев. 5 сентября", - прокомментировал Антонов.

Других пользователей тоже насмешила данная ситуация, которую они прокомментировали в сети.

Отметим, что подобная ситуация в Киеве была и ранее. Тогда в мусоре также нашли рюкзак, видимо, школьника.

Напомним, в интернете опубликовали снимки странного рекламного плаката якобы для детей. В нем, видимо, ошиблись с подписью, где указано "Готовимся к школе". На плакате нарисовано пиво, которое продают по акции.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии школ-"призраков" в прифронтовой зоне Донбасса.

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