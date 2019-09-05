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В Киеве задержали известного журналиста: подробности, фото и видео инцидента

четверг, 05 сентября 2019, 18:11
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Утром в четверг, 5 сентября, правоохранители задержали активиста, журналиста и блогера Юрия Гудыменко, в момент задержания он находился на акции в поддержку закрытия телеканала NewsOne по адресу Прорезная, 2 в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил его соратник Paul Potseluiev

"Задержали Юрия Гудыменко на акции в поддержку закрытия NewsOne. Тупо рашка-стайл", - написал он.

В ходе акции, где задержали журналиста, участники требовали аннулировать лицензию телеканала. В полиции утверждают, что на акции присутствовало около 180 человек. К месту проведения акции позже пришли сторонники партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", с которой связывают телеканал. Между оппонентами произошла потасовка.

Следует отметить, что в 13:30 Юрий Гудыменко сообщил в соцсетях, что покинул райотдел полиции и вернулся на акцию протеста под Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Юрий Гудыменко в 2018 году попал в десятку лучших блогеров в рейтинге от телеканала ICTV, где занял 8-ю позицию. Работал на многих украинских телеканалах в и печатных изданиях.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад Юрий Гудыменко опубликовал репортаж с мероприятия в советской стилистике, посвященного празднованию 9 мая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского в Киеве.

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