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Одной области не повезет: синоптики дали райский прогноз на субботу

суббота, 07 сентября 2019, 06:24
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В субботу, 6 сентября, в Украине синоптики ожидают комфортной и теплой погоды почти во всех областях, кроме Закарпатской.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в Ужгороде ожидаются дожди с грозами и прохладная температура – 23-25 градусов. Будет ветренно, синоптики считают, что порывы ветра будут достигать 10 м/с.

В то же время в остальных западных областях также довольно прохладно – до 25 градусов, но без осадков. Немного теплее будет в Черновцах, Хмельницком и Житомире – до 27.

На юге страны сухо и комфортно – до 29 градусов у берегов морей и Днепра. В восточных областях, а также Харькове и Днепре ожидается от 26 до 29 градусов. На севере – до 27 градусов, без осадков.

Температура в Киеве 26-28 градусов, здесь осадков не ожидается, облачно.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики анонсировали теплую и летнюю погоду на всей территории страны.

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