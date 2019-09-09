В Херсоне на коленях простились с погибшим на Донбассе бойцом: фоторепортаж

В понедельник, 9 сентября, в Херсоне прощались с Михаилом Ткачишиным, 20.09.1988 года рождения, сержантом ВСУ, который погиб 5 сентября неподалеку от Горловки Донецкой области после пулевого ранения со стороны снайпера оккупационных сил.

Фото с прощания опубликовал член исполнительного комитета Херсонского горсовета Садияр Мамедов у себя в Facebook.

Он отметил, что у военнослужащего, который погиб при обороне страны, остался сын и родители.

"Слезы накатывают, когда мы вспоминаем ушедших побратимов, когда нужно взглянуть в глаза детям, которых война сделала сиротами... Как сегодня во время прощания с погибшим от рук снайпера сержантом-гранатометчиком Михаилом Ткачишиным. У херсонца-побратима, который погиб при исполнении в Донецкой области, остался сын... В такие моменты хочется сжаться в кулак, поразмыслить наедине с собой. Мы собрались на прощании вместе, но всё, что на душе, не выскажешь. Сколько ещё будет таких героев? Война беспощадна. Мы любим их, мы помним... Героям Слава!"- говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Азове" опубликовали видео прощания с Эдуардом Шаховым, который погиб в районе Светлодарской дуги 4 сентября в результате выстрела снайпера.