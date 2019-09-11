19-летний украинский моряк после плена сделал предложение своей невесте: трогательные фото и видео

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был освобожден из плена РФ, рассказал о том, как сделал предложение своей девушке после возвращения на родину.

По словам парня, это было обдуманное решение.

"Потому что когда я находился в плену, я пересмотрел все свое мировоззрение и решил, что нужно это сделать. Сейчас ей 17 лет, она с соседней улицы. Мы познакомились, когда мне было еще 16, а ей 14. Мы познакомились на улице, я ее увидел и просто подошел, чтобы сфотографироваться с ней там обнять", - сказал он.

Моряк добавил, что девушка ответила ему согласием. Свадьба состоится следующим летом.

Сама девушка отмечает, что Эйдер хотел сделать ей предложение сразу по приземлению в Украине.

"Я прилетела уже в госпиталь - и он уже сделал предложение в госпитале. Говорит: "Будешь моей женой?". Я говорю: "Буду, куда я денусь", - рассказала Марина.

Мать моряка рассказала, что самой сложной операцией была покупка кольца.

"Просьбу купить перстень Андрей передал через адвоката еще находясь за решеткой, а помогли в этом родные и волонтеры", - отметила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с пленными моряками и украинскими политзаключенными, которые прилетели из России в рамках обмена.