Россию внезапно засыпало снегом в начале сентября: опубликованы фото и видео

В среду, 11 сентября, в Норильске (Красноярский край) пошел снег, который ознаменовался метелью, которая является небывалым явлением для этого региона.

Об этом сообщают местные жители, публикуя фото и видео снежной метели в Instagram.

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Для многих жителей города снег оказался неожиданным.

Как сообщал "Апостроф", ранее снег выпал в Сочи (Россия).

Помимо этого, ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области в конце июня.

Кроме того, в апреле выпал снег под Тернополем.

Ранее появились фото заснеженных Карпат в конце апреля.

Также в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.