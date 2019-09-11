Россию внезапно засыпало снегом в начале сентября: опубликованы фото и видео

В среду, 11 сентября, в Норильске (Красноярский край) пошел снег, который ознаменовался метелью, которая является небывалым явлением для этого региона.
Об этом сообщают местные жители, публикуя фото и видео снежной метели в Instagram.
Для многих жителей города снег оказался неожиданным.
Как сообщал "Апостроф", ранее снег выпал в Сочи (Россия).
Помимо этого, ранее в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел в Акимовке Запорожской области в конце июня.
Кроме того, в апреле выпал снег под Тернополем.
Ранее появились фото заснеженных Карпат в конце апреля.
Также в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.