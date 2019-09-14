Проректор университета в Харькове попала в сепаратистский скандал: опубликовано фото

Проректора Харьковского национального педагогического университета Светлану Бережную обвинили в том, что она подписала официальное благодарственное письмо в адрес одной из школ, расположенных на оккупированной территории Донецкой области.

Соответствующий пост был размещен в нескольких городских пабликах в соцсетях.

Пост опубликован от имени студентки, которая решила остаться анонимной.

"Я стала убирать в кабинете вещи нашего бывшего декана Светланы Бережной, которая сейчас стала проректором, и наткнулась на интересный документ 2017 года, подписанный тогда еще деканом Бережной", – говорится в публикации.

В документе Бережная якобы благодарит директора донецкой школы №115 за подготовку ученицы девятого класса к научной конференции "Учебное заведение: история и современность".

Благодарность якобы была подписана 28 марта 2017 года. Сама проректор Светлана Бережная заявила, что благодарственное письмо фейковое.

"Это фотошоп. Наш университет не выдает такие бланки. Мы всегда вручаем сертификаты. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что печать тоже была пририсована в фоторедакторе. Наш университет не сотрудничает со школами, которые находятся на неподконтрольных территориях", - пояснила Бережная.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре получил продолжение скандал со снятием флагов с могил бойцов, погибших на Донбассе.