Зеленский с женой пообедали в кругу звезд мирового кино: сеть впечатлили фото

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена встретились за обедом с голливудскими актерами Милой Кунис и Эштоном Кутчером.

Об этом сообщает глава государства на своей странице в Facebook.

Звезды 14 сентября посетили форум Ялтинской европейской стратегии (YES), где находился и украинский гарант с женой. Как пишут в СМИ, звезды Голливуда прилетели по приглашению бизнесмена Виктора Пинчука. Кунис поучаствовала в обсуждении влияния социальных сетей на жизнь людей.

Зеленский и его жена отдельно пообщались с актерами в непринужденной обстановке. Пары вместе пообедали в ресторане.

"В течение двух дней было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал президент.

Пользователи сети обсудили встречу.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан прибыли в город Днепр, где прогулялись и выпили пива.