Убили ради пенсии: пропагандисты ДНР выдали наглый фейк о ВСУ, в сети волна смеха

Пропагандисты ДНР выдали наглый фейк об украинских военных, заявив, что те якобы убили инвалида на Донбассе ради его пенсии; эта "новость" повеселила пользователей социальных сетей.

Так, публикация под заголовком "Военнослужащие ВСУ похитили, пытали и расстреляли инвалида в Донбассе ради пенсии" вышла на одном из сепаратистки сайтов.

"Ну, хоть в этот раз обошлось без монтажной пены", "Мальчика звали Захарченко, отличный был мальчуган", "Для полноты картины всего этого правдивого кошмара: пенсию от парня 1994 года рождения отрезали тупыми ржавыми ножами, традиционно прибив его к доске объявлений, предварительно натянув трусики до ушей, а затем привязали несчастного за подтяжки от трусов к танку и возили вокруг Пенсионного фонда.... Рядом билась в истерике мать парня 1980 года рождения...", "Так и было. А сами заслали двойника, чтоб и дальше пенсию получал. Но двойник посмотрел "Прямую линию" с Путиным и сдался. Так эта история и стала известной", "Наф*га расстреляли, могли бы каждый месяц пенсию отбирать...", "Тема трусиков не раскрыта", - шутят в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР выдали новый фейк о действиях украинских военных на Донбассе, обвинив ВСУ в убийстве мирного населения, но их ложь быстро разоблачили.