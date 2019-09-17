Российская топ-чиновница похвасталась необычным отдыхом: сеть взорвалась шутками, фото

Российская чиновница опубликовала в Instagram селфи с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимала шоколадные ванны, и ее уволили.
Когда губернатор Ульяновской области Сергей Морозов увидел в сети фото своего советника по IT-сфере 55-летней Светланы Опенышевой, то поручил провести проверку. Вскоре глава региона поручил уволить чиновницу.
"Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом, но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение - провести служебную проверку и уволить Опенышеву", - заявил Морозов.
Под фото Опенышева оставила надпись: "Много шоколада не бывает".
В настоящее время пост удален.
Кроме того, в сети невероятно бурно отреагировали на пост чиновницы.
Пользователи высмеяли процедуры чиновницы и использовали неприличные сравнения.
Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли видео изгнания бесов из Владимира Жириновского.