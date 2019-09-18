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Погибнут десятки миллионов: ученые показали на видео, как будет выглядеть глобальная ядерная война

среда, 18 сентября 2019, 05:31
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Ученые смоделировали последствия "ограниченного" ядерного конфликта между Россией и НАТО и пришли к выводу, что даже "локальное" использование ядерного оружия приведет к гибели почти 100 миллионов человек.

Об этом сообщает Naked Science.

В начале сентября с сайта Объединенного комитета начальников штабов американской армии в открытый доступ попала 60-ти страничная "Доктрина совместных ядерных операций". В документе рассматриваются сценарии всеобщего ядерного конфликта и локального использования атомного оружия в рамках "тактического" или "ограниченного регионального" применения. Вскоре документ удалили из сети.

Исследователи Лаборатории науки и глобальной безопасности Принстонского университета смоделировали результат развития одного из сценариев.

Видеоролик, в котором ученые представили итоги этой работы, показывает вымышленный конфликт сил НАТО и России. Согласно сценарию, стремясь ограничить возможности блока в Центральной и Восточной Европы, российская армия нанесет ядерный удар по приграничным районам Германии и Польши. В ответ США применит ядерное оружие по Калининградской области. По расчетам ученых, уже к этому моменту погибнет 2,6 миллионов человек.

Однако, обе стороны уже переступят черту в применении ядерного оружия. Удар 300 боеголовок парализует силы НАТО, в ответ по территории РФ отправляются сохранившиеся 180 боеголовок. Согласно модели, смертность достигнет уже 34,1 миллионов, и еще 57,4 миллионов человек погибнет от тяжелых поражений и ран.

В тоже время, авторы работы подчеркнули, что "ограниченной" ядерная война не бывает, а потому следует усилить контроль за смертельным вооружением и продолжать борьбу за его полное уничтожение до того, как оно уничтожит нас.

Как сообщал "Апостроф", полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы, которая будет длиться около десяти лет.

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