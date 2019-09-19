Скрепляет дружбу: в сети показали фото странного школьного туалета в Крыму

В сети показали фотографиями, как выглядит туалет в одной из школ оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в социальной сети Twitter.

"Время действия - 2019 год. Место действия - СОШ #54 имени Ю.А. Гагарина, город Севастополь. Дружба крепкая тут рождается!", - написала она и разместила снимки уборной в детском учебном заведении.

Напомним, в оккупированном Крыму местные "власти" выдвинули идею о том, чтобы присвоить полуострову второе название – Таврида. Выступая на организованном оккупантами симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", Мурадов поддержал инициативу "представителей" греческой диаспоры Крыма.

Как ранее сообщал "Апостроф", российские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру аннексированного Крыма.