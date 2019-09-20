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Десятки миллионов жертв за два дня: ученые заявили об угрозе страшной болезни

пятница, 20 сентября 2019, 02:28
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Эксперты предупреждают, что люди не готовы бороться с новыми вирусами-убийцами, которые распространяются с бешеной скоростью и способны истребить 80 миллионов человек по всему миру менее чем за два дня.

Об этом сообщает The Sun.

Десятки новых вирусов будут мгновенно распространяться из-за легкости передвижения по планете на самолетах, поездах и других видах транспорта. Стоит заметить, что вирусу необходимо от 36 до 50 часов, чтобы заболело до 80 миллионов человек по всему миру.

Самыми опасными, по словам ученых из Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), являются грипп во всех своих ипостасях, вирусы Эбола, Денге и Зика.

Кроме того, еще одна угроза – это супербактерии, которые становятся смертельными для людей со слабым иммунитетом, потому, что устойчивы к антибиотикам.

Новые болезни по континентам. Данные из отчета GPMB.

В отчете GPMB, который был собран с помощью экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказано, что предпринимаемые в настоящее время усилия властей многих стран по подготовке к эпидемиям - недостаточны.

Например, респираторный патоген, подобный "испанке", может убить около 50 миллионов человек за раз. А также нанести колоссальный вред мировой экономике - до 5% убытков. Мировая пандемия приведет к катастрофическим последствиям, создаст хаос, в том числе из-за паники среди населения, предупредили ученые.

Они уже обвинили правительства всех стран на планете в игнорировании их отчетов. Эксперты рекомендовали всем государствам без исключения выполнять свои политические и финансовые обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили о начале самой страшной катастрофы в истории человечества.

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