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Бархатный сезон в разгаре: в сети высмеяли конец пляжного отдыха в Крыму

суббота, 21 сентября 2019, 23:59
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В сети показали осенний бархатный сезон на аннексированном Россией полуострове Крым.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Судак. Бархатный сезон в разгаре!", - подписала она снимок.

На фото виден пустой пляж полуострова, где отдыхает только один человек. Погода в Крыму оставляет желать лучшего, а купальный сезон уже закончился. Потому мужчина лежит на песке у моря в куртке и штанах. Нельзя понять, прилег ли человек просто, или он решил позагорать.

Также на снимке виден и стакан с какой-то жидкостью, вероятно, что это алкоголь.

Как сообщал "Апостроф", оккупационная российская власть Крыма забрала очередной пляж у жителей полуострова. Там оградили решеткой еще один кусок прибережной пляжной зоны. На заборе поставили таблички, что вход и купание запрещены.

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