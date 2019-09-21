Бархатный сезон в разгаре: в сети высмеяли конец пляжного отдыха в Крыму

В сети показали осенний бархатный сезон на аннексированном Россией полуострове Крым.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Судак. Бархатный сезон в разгаре!", - подписала она снимок.

На фото виден пустой пляж полуострова, где отдыхает только один человек. Погода в Крыму оставляет желать лучшего, а купальный сезон уже закончился. Потому мужчина лежит на песке у моря в куртке и штанах. Нельзя понять, прилег ли человек просто, или он решил позагорать.

Также на снимке виден и стакан с какой-то жидкостью, вероятно, что это алкоголь.

Как сообщал "Апостроф", оккупационная российская власть Крыма забрала очередной пляж у жителей полуострова. Там оградили решеткой еще один кусок прибережной пляжной зоны. На заборе поставили таблички, что вход и купание запрещены.